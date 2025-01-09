Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 10

- 13 triệu + phụ cấp. Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất làm việc. Đóng bảo hiểm xã hội trên 100% mức lương cơ bản. Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở. Cơ hội nâng cao kĩ năng tiếng Anh., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
Đề xuất các giải pháp đèn LED phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, ngân sách và mục đích sử dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Đàm phán, chốt đơn hàng.
Hỗ trợ sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Báo cáo định kỳ về tiến độ công việc, doanh số

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Cao đẳng nghề/ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử,
Cơ điện tử hoặc lĩnh vực liên quan.
0-2 năm kinh nghiệm làm việc.
Khả năng nói và viết tiếng Anh.
Có khả năng đọc bản vẽ và sử dụng AutoCad
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Có kỹ năng bán hàng hoặc kinh nghiệm trong việc tương tác với khách hàng kỹ thuật (Ưu tiên)
Có thể đi công tác tỉnh khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM

CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 213 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

