Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT... • Nghỉ phép theo quy định của Nhà nước, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm... • Có lộ trình thăng tiến (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Duy trì mối quan hệ khách hàng sẵn có của công ty.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các dự án mới

Tư vấn chuyên môn và kiến thức sản phẩm đến khách hàng và giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm thích hợp

Báo cáo công việc hàng tuần với cấp trên trực tiếp

Phối hợp cùng với bộ phận Sales Support để hỗ trợ, duy trì và chăm sóc khách hàng. Phối hợp cùng với Phòng kế toán để quản lý, thu hồi công nợ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học (ưu tiên chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Hóa dầu, Hóa chất, kỹ thuật, cơ khí)

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật hoặc bảo trì nhà máy có kiến thức về bơm, van, bộ trao đổi nhiệt, phớt cơ khí...

• Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, giao tiếp được với chuyên gia nước ngoài

• Có bằng lái xe B2 là lợi thế.

• Có khả năng tư vấn, phân tích, trình bày, thuyết phục khách hàng, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt.

• Siêng năng và có khả năng đi công tác.

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

• Có tinh thần tự giác, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu các sản phẩm kỹ thuật mới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN

