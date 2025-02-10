Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN

Sales Engineer

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT... • Nghỉ phép theo quy định của Nhà nước, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm... • Có lộ trình thăng tiến (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Duy trì mối quan hệ khách hàng sẵn có của công ty.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các dự án mới
Tư vấn chuyên môn và kiến thức sản phẩm đến khách hàng và giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm thích hợp
Báo cáo công việc hàng tuần với cấp trên trực tiếp
Phối hợp cùng với bộ phận Sales Support để hỗ trợ, duy trì và chăm sóc khách hàng. Phối hợp cùng với Phòng kế toán để quản lý, thu hồi công nợ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học (ưu tiên chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Hóa dầu, Hóa chất, kỹ thuật, cơ khí)
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị kỹ thuật hoặc bảo trì nhà máy có kiến thức về bơm, van, bộ trao đổi nhiệt, phớt cơ khí...
• Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, giao tiếp được với chuyên gia nước ngoài
• Có bằng lái xe B2 là lợi thế.
• Có khả năng tư vấn, phân tích, trình bày, thuyết phục khách hàng, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt.
• Siêng năng và có khả năng đi công tác.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
• Có tinh thần tự giác, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu các sản phẩm kỹ thuật mới.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THE REGAL VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1502/8/27 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

