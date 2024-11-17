Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản.

Cùng ban lãnh đạo xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh cho công ty.

Hỗ trợ hoạt động Marketing tại thị trường Nhật Bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng tiếng Nhật (đọc, viết thành thạo, giao tiếp tốt, có chứng chỉ JLPT N2 trở lên).

Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí Sales cho thị trường Nhật Bản.

Am hiểu phong tục, văn hóa, con người Nhật Bản.

Kĩ năng mềm: Tự tin về kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và thuyết phục khách hàng.

Có khả năng tự học hỏi, yêu thích các công việc mang tính thử thách.

Đã từng làm việc tại Nhật Bản là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: UPTO 40,000,000/ tháng

Lương: Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.

Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.

Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.

Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.

Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin