Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13h30 - 17h30., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ và tư vấn cho các doanh nghiệp có nhu cầu triển khai Marketing nắm rõ hơn các sản phẩm cung cấp (Marketing tổng thể hoặc Digital Marketing) từ Data công ty cung cấp hoặc từ Data được hướng dẫn tìm kiếm

- Tư vấn và gửi báo giá, planning, giúp khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm quảng cáo truyền thông trực tuyến (quảng cáo Zalo...)

- Lead dự án khi có khả năng

- Không yêu cầu kinh nghiệm (đối với Thực tập sinh), sẽ được training nếu chưa có kinh nghiệm.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối, Thực tập full-time

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin, nhiệt tình, kiên trì, trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc

- Có laptop cá nhân

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.