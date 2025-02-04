Tuyển Sales Marketing VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

I. Xây dựng và Phát triển kế hoạch kinh doanh:

- Lên kế hoạch khai thác tệp khách hàng tiềm năng với đối tác là doanh nghiệp (B2B).

- Phối hợp với Quản lý để đưa ra các phương án thúc đẩy và tăng doanh thu của phân khúc B2B.

- Phân tích xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội mới, các lĩnh vực cần phát triển. Làm việc với Quản lý trực tiếp để đưa ra các chiến lược phát triển sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng.

- Đảm bảo đạt được doanh số theo quý và năm của công ty bằng cách thu thập, phân tích số liệu để đánh giá và xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo từng quý và năm.

- Thực hiện báo cáo định kỳ về kế hoạch khai thác data khách hàng, và các đề xuất cho hướng khai thác data khách hàng cho hiệu quả (nếu có).

- Xây dựng phát triển và mở rộng hệ thống Schoolink, cập nhật hoàn thiện hồ sơ hồ sơ đề án,gia hạn... (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch năm học cho bộ phận. Giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy tại trường.

- Sắp xếp, giám sát việc tổ chức ôn tập, Thi và kiểm tra đánh giá theo kế hoạch để đảm bảo chất lượng

- Hoàn thiện báo cáo kết quả kỳ học/ năm học gửi Trường, Phòng và Sở Giáo dục.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với Nhà trường để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

II. Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng: