Tuyển Sales Marketing Exporum Vietnam Co., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: F/9, 57 - 59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Telesales, tìm kiếm khách hàng tham gia gian hàng triển lãm

• Hỗ trợ thực hiện Nghiên cứu thị trường & phát triển DB của Đơn vị triển lãm & Khách tham quan cho triển lãm / hội thảo / sự kiện

• Hỗ trợ xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

• Hỗ trợ phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức sự kiện thành công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian thử việc: 2 tháng

• Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B

• Lương: 12,000,0000 - 15,000,000 (tùy theo kinh nghiệm và năng lực) + Bonus + Incentive

• Ngành nghề: Triển lãm/ Tổ chức sự kiện

• Địa điểm làm việc: TP.HCM

• Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30)

***Quyền lợi của bạn:

• Laptop cá nhân

Tại Exporum Vietnam Co., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Exporum Vietnam Co., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin