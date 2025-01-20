Tuyển Sales Marketing Exporum Vietnam Co., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Exporum Vietnam Co., LTD
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: F/9, 57
- 59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Telesales, tìm kiếm khách hàng tham gia gian hàng triển lãm
• Hỗ trợ thực hiện Nghiên cứu thị trường & phát triển DB của Đơn vị triển lãm & Khách tham quan cho triển lãm / hội thảo / sự kiện
• Hỗ trợ xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
• Hỗ trợ phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức sự kiện thành công.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thời gian thử việc: 2 tháng
• Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B
• Lương: 12,000,0000 - 15,000,000 (tùy theo kinh nghiệm và năng lực) + Bonus + Incentive
• Ngành nghề: Triển lãm/ Tổ chức sự kiện
• Địa điểm làm việc: TP.HCM
• Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30)
***Quyền lợi của bạn:
• Laptop cá nhân
Tại Exporum Vietnam Co., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Exporum Vietnam Co., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
