Tuyển Sales Marketing French People Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại French People Vietnam
- Hồ Chí Minh: Street 40, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
FRENCH PEOPLE DESIGN, A FAST-GROWING TRADING COMPANY IS LOOKING FOR AN GENERAL MANAGER ADMIN ASSISTANT – MINIMUM 3 YEARS’ EXPERIENCE, WITH HIGH ENERGY AND A GET-IT-DONE SPIRIT TO JOIN OUR HO CHI MINH TEAM.
Reporting to Managing Directors
ADMIN AND FINANCE
• ABILITY TO FOLLOW UP INVOICING ON SOFTWARE’S SUCH AS ODOO / QUICK BOOKS / XERO
• SUPPORTING GM + 3RD PARTY ACCOUNTANT WITH BOOK-KEEPING, ACCOUNTS RECEIVABLE, ACCOUNTS PAYABLE ON DAILY BASIS
• ASSISTING IN MONTHLY CLOSING AND RELEVANT FINANCIAL REPORTS
• ASSISTING INTERCOMPANY RÉCONCILIATION
• ASSISTING IN HANDLING THE BALANCE SHEET AND P&L
• ASSISTING ON MONTHLY FORECASTS AND STATISTICAL REPORTS
• ASSISTING IN ANNUAL AUDIT PROCESS
INVOICING AND PAYMENTS FOLLOW UP
• IN CHARGE OF PREPARING PAYMENTS
• ENSURE INVOICES ARE WELL RECEIVED FROM ALL SUPPLIERS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
