Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VINBIGDATA - CÔNG NGHỆ VIỆT VÌ TƯƠNG LAI VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh các dịch vụ CNTT của công ty.

• Tìm kiếm & phát triển mối quan hệ với khách hàng thuộc khối Chính phủ bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương.

• Duy trì và mở rộng mối quan hệ khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới nhằm thúc đẩy cơ hội kinh doanh.

• Tham gia gặp gỡ khách hàng, trình bày sản phẩm tại các cuộc họp, hội thảo, triển lãm thương mại.

• Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Đảm bảo mục tiêu doanh số.

• Quản lý, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng.

• Đàm phán hợp đồng và tiến hành các bước khác trong quy trình bán hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thúc đẩy kinh doanh.