Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 35 Triệu

Mức lương 16 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 16 - 35 Triệu

- Xây dựng kế hoạch phát triển đại lý trong khu vực được phân công.

- Quản lý hệ thống đại lý hiện có của công ty, thúc đẩy doanh số bàn hàng của địa bàn được phân công.

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm và mở mới các đại lý tại địa bàn quản lý theo định hướng của Công ty.

- Tiếp nhận đơn đặt hàng từ các đại lý, báo giá cho đại lý để chốt đơn hàng và triển khai thực hiện đơn hàng.

- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành giải đáp và xử lý các vấn đề phát sinh... trong quá trình triển khai.

- Phối hợp cùng Kế toán trong công tác theo dõi công nợ. Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ của các đại lý phụ trách.

- Đề xuất chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 16 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, kỹ thuật... hoặc các chuyên ngành khác liên quan

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển mạng lưới, hệ thống hoặc mô hình kinh doanh tương đương

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng phân tích, đánh giá xu thế phát triển của thị trường và đối thủ cạnh tranh

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

- Nhiệt tình, độc lập, năng động và nhạy bén.

- Trung thực, thật thà, có khả năng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

- Nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh + thưởng thâm niên làm việc

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

- Xét thưởng cổ phần và thưởng cổ tức hàng năm từ cổ phần được tặng thưởng

- Du lịch/nghỉ mát, Team building hàng năm; Year end party và các ngày kỷ niệm

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng; chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

