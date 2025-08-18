Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 5, toà nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hạch toán, ghi chép, cập nhật sổ sách kế toán một cách hệ thống, đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Lập các báo cáo: doanh số, lãi lỗ, tồn kho, công nợ, chiết khấu,.. nội bộ và thuế. Kiểm tra, kiểm soát và phân tích số liệu: hạch toán, tồn kho, lãi lỗ, công nợ
- Lập báo cáo cho các cơ quan nhà nước BCTC, thuế, hoá đơn.. dưới sự hướng dẫn của KTT
- Quản lý chi phí, lập ngân sách, UNC, theo dõi dòng tiền
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của GĐ hoặc KTT
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng tiếp nhận và xử lý vấn đề hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận theo năng lực
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13.
- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật
- Môi trường làm việc năng động có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Tòa nhà Pax Sky, số 34A đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

