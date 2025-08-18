Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, toà nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán, ghi chép, cập nhật sổ sách kế toán một cách hệ thống, đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Lập các báo cáo: doanh số, lãi lỗ, tồn kho, công nợ, chiết khấu,.. nội bộ và thuế. Kiểm tra, kiểm soát và phân tích số liệu: hạch toán, tồn kho, lãi lỗ, công nợ

- Lập báo cáo cho các cơ quan nhà nước BCTC, thuế, hoá đơn.. dưới sự hướng dẫn của KTT

- Quản lý chi phí, lập ngân sách, UNC, theo dõi dòng tiền

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của GĐ hoặc KTT

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng tiếp nhận và xử lý vấn đề hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận theo năng lực

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13.

- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật

- Môi trường làm việc năng động có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DQ AGRI

