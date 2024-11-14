Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nghiên cứu & triển khai các sản phẩm và giải pháp mạng, bảo mật(Cisco, Juniper, Fortinet, HP Aruba, Palo Alto...): Router, Switch, Firewall, IPS, LB, WAF, SDWAN, NAC,...

Tham gia phối hợp, hỗ trợ triển khai tích hợp hệ thống mạng và bảo mật cho các dự án của Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Sinh viên năm cuối: chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), Điện tử Viễn thông, An toàn Thông tin ....

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tự học công nghệ mới nhanh.

Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành khoá học hoặc có chứng chỉ của CCNA, JNCIA ...

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

Nhận khoản trợ cấp thực tập của công ty

Ăn trưa tại công ty

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 – Chủ nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Chế độ đào tạo và phát triển

Có trợ cấp hàng tháng

Chế độ đào tạo và phát triển

Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo về giải pháp, sản phẩm, thi lấy chứng chỉ của chính Hãng sản xuất hỗ trợ lên tới 100% chi phí.

Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư của các hãng công nghệ (Cisco, Juniper, IBM, Check Point, Palo Alto, Fortinet...), tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ và sản phẩm đa dạng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

