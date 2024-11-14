Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện nghiên cứu & triển khai các sản phẩm và giải pháp mạng, bảo mật(Cisco, Juniper, Fortinet, HP Aruba, Palo Alto...): Router, Switch, Firewall, IPS, LB, WAF, SDWAN, NAC,...
Tham gia phối hợp, hỗ trợ triển khai tích hợp hệ thống mạng và bảo mật cho các dự án của Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Nhóm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Sinh viên năm cuối: chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), Điện tử Viễn thông, An toàn Thông tin ....
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Tự học công nghệ mới nhanh.
Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành khoá học hoặc có chứng chỉ của CCNA, JNCIA ...
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Tự học công nghệ mới nhanh.
Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành khoá học hoặc có chứng chỉ của CCNA, JNCIA ...
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ:
Nhận khoản trợ cấp thực tập của công ty
Ăn trưa tại công ty
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 – Chủ nhật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Chê độ đào tạo và phát triển
Có trợ cấp hàng tháng
Chế độ đào tạo và phát triển
Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo về giải pháp, sản phẩm, thi lấy chứng chỉ của chính Hãng sản xuất hỗ trợ lên tới 100% chi phí.
Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư của các hãng công nghệ (Cisco, Juniper, IBM, Check Point, Palo Alto, Fortinet...), tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ và sản phẩm đa dạng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.
Nhận khoản trợ cấp thực tập của công ty
Ăn trưa tại công ty
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 – Chủ nhật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Chê độ đào tạo và phát triển
Có trợ cấp hàng tháng
Chế độ đào tạo và phát triển
Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo về giải pháp, sản phẩm, thi lấy chứng chỉ của chính Hãng sản xuất hỗ trợ lên tới 100% chi phí.
Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư của các hãng công nghệ (Cisco, Juniper, IBM, Check Point, Palo Alto, Fortinet...), tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ và sản phẩm đa dạng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI