Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo agile, scrum
Trao đổi với Quản lý và Khách hàng để thu thập yêu cầu và trình bày dưới dạng user stories cho team development
Trao đổi với các bên liên quan để xác định scope và độ ưu tiên tính năng trong các giai đoạn phát triển sản phẩm
Trao đổi với team development để đảm bảo nắm rõ được yêu cầu cũng như đặc trưng của sản phẩm
Viết tài liệu yêu cầu người dùng(URD User Requirement Document)
Viết tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm (SRS Software Requirement Specification)
Trao đổi với khách hàng và Designer để thiết kế UI/UX để tiến hành đánh giá và nghiệm thu theo các yêu cầu
Đánh giá và xác nhận với team phát triển sản phẩm về effort ước tính cho các user stories và tính năng
Đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, và là người liên hệ kỹ thuật chính cho các câu hỏi liên quan đến sản phẩm
Làm việc với các bên liên quan chủ chốt để đảm bảo việc release sản phẩm thành công
Hợp tác chặt chẽ với team hỗ trợ và kiểm thử chất lượng sản phẩm để phân loại các lỗi, ưu tiên một cách hợp lý và đảm bảo chức năng dự kiến được hiểu rõ hoàn toàn
Thiết kế tốt Prototype, Wireframe
Thiết kế tối ưu cơ sở dữ liệu SQL
Có khả năng xây dựng, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo kế cận
Quản lý, đào tạo và phát triển team BA

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm BA, trong đó có từ 4 năm kinh nghiệm BA ERP
Có bằng cử nhân trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án sử dụng công nghệ Odoo
Có kinh nghiệm phân tích triển khai ERP cho doanh nghiệp và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực ERP (Kế toán, Tài sản cố định, Lương, Nhân sự, Quản lý Kho, Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất, CRM ...)
Viết tài liệu, mô hình hoá và tổng quát hoá vấn đề
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt để giải quyết vấn đề
Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh
Thành thạo các phần mềm hỗ trợ như Microsoft Office, Canvas, Figma, Adobe Photoshop, Google Docs...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Upto 25M Gross
Thưởng tháng thứ 13, thưởng dự án (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân xuất xắc)
Các chế độ phúc lợi: Team-Building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, và các trung tâm đào tạo kỹ năng
Các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam(BHXH, BHYT, BHTN...)
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

