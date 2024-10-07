Tuyển IT phần mềm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 1 USD

- Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ.

- Thực hiện việc test UI trên các nền tảng khác nhau như : Web Browser , Mobile Device.

- Thực hiện việc test tích hợp , test API , test Database nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho các dự án.

- Có thể thực hiện các yêu cấu liên quan đến Automation Test để hỗ trợ việc regression test , tích hợp với CI/CD dự án

Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. Kinh nghiệm chuyên môn:

1. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng Manual /Automation Test

2. Có kinh nghiệm test API, Database, Mobile.

3. Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test.

4. Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án.

II. Yêu cầu khác:

• Skill giải quyết vấn đề với dev

• Khả năng chịu áp lực trong công việc

• Sẵn sàng học thêm các skill mới trong công việc như automation test, performance test...

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tham gia những siêu dự án với vốn đầu tư 2000 tỉ đồng, ứng dụng những công nghệ mới nhất.

2. Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, đánh giá công bằng. Cơ hội làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu thế giới (AWS; BCG; IBM; Temenos...).

3. Mức lương tháng tùy khả năng công việc: $1000 - $1500. Gói thu nhập từ 15 đến 20 tháng lương/năm kèm nhiều đãi ngộ hấp dẫn (Esop, vay ưu đãi, bảo hiểm sức khỏe cao cấp ..., thưởng dự án tùy vị trí công việc).

4. Nhiều chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực chuyên môn. Được tham gia chương trình Lãnh đạo kế cận (Talent Pool) khi nhiều năm có hiệu suất năm việc tốt.

5. Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)

6. Văn phòng làm việc đẳng cấp theo mô hình Agile tiên tiến. Cơ sở vật chất, công cụ lao động tốt, cấu hình mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

