Tuyển Social Media Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Suoi Tien Group
- Hồ Chí Minh: 120 Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 500 - 700 USD
- Chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp phục vụ hoạt động social media, chương trình sự kiện
- Biết các xây dựng bối cảnh quay, chụp chuyên nghiệp
- Dựng và chỉnh sửa hình ảnh, video thu hút
- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Lightroom
- Phối hợp lên ý tưởng, kịch bản social media
- Quản lí dữ liệu hình ảnh, video, thiết bị được cấp
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
