Tuyển Social Media Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú

Mô Tả Công Việc Social Media

- Chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp phục vụ hoạt động social media, chương trình sự kiện

- Biết các xây dựng bối cảnh quay, chụp chuyên nghiệp

- Dựng và chỉnh sửa hình ảnh, video thu hút

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Lightroom

- Phối hợp lên ý tưởng, kịch bản social media

- Quản lí dữ liệu hình ảnh, video, thiết bị được cấp

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức và tư duy về hình ảnh, quay dựng video, sử dụng thiết bị

Quyền Lợi Được Hưởng

Xe đưa đón

- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch

- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc

- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......

- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển

