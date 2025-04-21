Tuyển Social Media Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Tuyển Social Media Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Suoi Tien Group
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Suoi Tien Group

Social Media

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Suoi Tien Group

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 120 Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 500 - 700 USD

- Chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp phục vụ hoạt động social media, chương trình sự kiện
- Biết các xây dựng bối cảnh quay, chụp chuyên nghiệp
- Dựng và chỉnh sửa hình ảnh, video thu hút
- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Lightroom
- Phối hợp lên ý tưởng, kịch bản social media
- Quản lí dữ liệu hình ảnh, video, thiết bị được cấp

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức và tư duy về hình ảnh, quay dựng video, sử dụng thiết bị

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Suoi Tien Group

Suoi Tien Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 120 Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-social-media-thu-nhap-500-700-thang-tai-ho-chi-minh-job351567
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 6 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TOP TALENT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận My Tonic
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm