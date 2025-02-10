Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Social Media

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 104 Miếu Đầm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...) nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.
Quản lý và phát triển nội dung trên các trang mạng xã hội, bao gồm viết bài, thiết kế hình ảnh/video, tổ chức minigame/event online,...
Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông, đưa ra các đề xuất cải thiện để tối ưu hóa hiệu quả.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội, áp dụng vào các chiến dịch truyền thông của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, Sales,...) để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.
Xử lý các vấn đề phát sinh trên mạng xã hội, đảm bảo hình ảnh thương hiệu luôn được duy trì tích cực.
Báo cáo định kỳ về hiệu quả các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Social Media Marketing.
Am hiểu về các kênh mạng xã hội phổ biến và các công cụ quản lý, phân tích hiệu quả trên mạng xã hội.
Có khả năng viết bài sáng tạo, thiết kế hình ảnh/video cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng, viễn thông.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Miếu Đầm – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

