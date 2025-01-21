Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lot I4 - 1, Que Vo Industrial Zone, Phuong Lieu, Que Vo, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

• Kỹ thuật viên bảo trì trực ca, hỗ trợ trực tiếp cho bộ phận sản xuất theo ca giải quyết xử lý sự cố, sửa chữa và thực hiện bảo trì thiết bị tại nhà máy.

• Giám sát công việc của nhà thầu để đảm bảo họ tuân thủ công việc của công ty.

• Kiểm tra và lập danh sách các phụ tùng / dụng cụ cần đặt hàng.

• Triển khai cải tiến máy/thiết bị được phân công theo work order.

• Đảm bảo rằng máy móc / thiết bị và phụ tùng thay thế luôn sẵn sàng trong tình trạng tốt.

• Thực hiện tốt các nguyên tắc và đảm bảo an toàn môi trường lao động.

• Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên nhóm ngành kỹ thuật/bảo trì/sửa chữa/cơ/điện/tự động hóa,...hoặc các nhóm ngành có liên quan.

• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận bảo trì hoặc cơ khí tại các công ty sản xuất.

• Kiến thức và kinh nghiệm trong mảng bảo trì, có kỹ năng đánh giá và phân tích.

• Có kiến thức và kinh nghiệm tốt trong bảo trì, xử lý sự cố cho máy móc sản xuất và hệ thống tự động hóa (PLC, profibus, hệ thống khí nén...).

Tại AkzoNobel Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AkzoNobel Vietnam

