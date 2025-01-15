Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị tại nhà máy
- Bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo kế hoạch định kỳ và đột suất
- Thực hiện sửa chữa sự cố, hư hỏng đảm bảo dây chuyền, thiết bị hoạt động liên tục ổn định
- Thực hiện những cải thiến thiết bị, dây chuyền để sản xuất được ổn định
- Nơi làm việc: KCN Yên Phong
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, từ 23 - 30 tuổi hoặc từ 2 năm kinh nghiệm bảo hành và sửa chữa máy
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành điện, điện công nghiệp
- Có kiến thức về PLC, am hiểu về cơ khí máy móc dây chuyền thực phẩm và điện điều khiển
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành điện, điện công nghiệp
- Có kiến thức về PLC, am hiểu về cơ khí máy móc dây chuyền thực phẩm và điện điều khiển
