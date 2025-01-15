Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị tại nhà máy

- Bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất theo kế hoạch định kỳ và đột suất

- Thực hiện sửa chữa sự cố, hư hỏng đảm bảo dây chuyền, thiết bị hoạt động liên tục ổn định

- Thực hiện những cải thiến thiết bị, dây chuyền để sản xuất được ổn định

- Nơi làm việc: KCN Yên Phong

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 23 - 30 tuổi hoặc từ 2 năm kinh nghiệm bảo hành và sửa chữa máy

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành điện, điện công nghiệp

- Có kiến thức về PLC, am hiểu về cơ khí máy móc dây chuyền thực phẩm và điện điều khiển

Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin