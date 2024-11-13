Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Bá Hiến, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D và thiết kế các thiết bị tự động hóa.

Thành thạo lập trình PLC của nhiều hãng khác nhau, hiểu các loại điều khiển computer bus khác nhau, có thể sử dụng nhiều hãng máy điều khiển khác nhau và có khả năng phát triển hệ thống điều khiển độc lập.

Viết chương trình PLC và màn hình cảm ứng.

Hỗ trợ sản xuất hoàn thiện hệ thống dây điện, bật nguồn và gỡ lỗi các nguyên mẫu và thiết bị lô hàng nhỏ.

Tải tệp lên hệ thống EPDM.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp thành thạo, đọc hiểu cơ bản; Hoặc Tiếng Anh tốt

Ưu tiên học chuyên ngành: điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa,..

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm ngay tháng đầu tiên vào làm;

Được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, kết thúc thử việc được thêm thưởng hiệu suất công việc;

Có cơ hội đi công tác tại nước ngoài: Trung Quốc, Ấn Độ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INNOREV VIỆT NAM

