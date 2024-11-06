Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô F2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình bảo trì, sửa chữa khuôn đúc nhựa

Phân tích, xác định lỗi hỏng của khuôn đúc nhựa, đưa ra phương án sửa chữa phù hợp.

Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng khuôn đúc nhựa theo đúng quy trình kỹ thuật.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng sửa chữa, đảm bảo khuôn đúc nhựa hoạt động ổn định sau khi sửa chữa.

Tham gia vào việc nâng cấp, cải tiến khuôn đúc nhựa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm.

Có kiến thức cơ bản về cơ khí, kỹ thuật sửa chữa.

Nắm vững các kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, lắp ráp khuôn đúc nhựa.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được hưởng mức tham gia BHXH gần như tổng lương

Được hưởng mức tính tăng ca gần như tổng lương

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

