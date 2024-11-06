Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô F2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình bảo trì, sửa chữa khuôn đúc nhựa
Phân tích, xác định lỗi hỏng của khuôn đúc nhựa, đưa ra phương án sửa chữa phù hợp.
Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng khuôn đúc nhựa theo đúng quy trình kỹ thuật.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng sửa chữa, đảm bảo khuôn đúc nhựa hoạt động ổn định sau khi sửa chữa.
Tham gia vào việc nâng cấp, cải tiến khuôn đúc nhựa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm.
Có kiến thức cơ bản về cơ khí, kỹ thuật sửa chữa.
Nắm vững các kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, lắp ráp khuôn đúc nhựa.
Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được hưởng mức tham gia BHXH gần như tổng lương
Được hưởng mức tính tăng ca gần như tổng lương
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA

CÔNG TY TNHH WOOJEON VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô F2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

