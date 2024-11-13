Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy gia công cơ khí chính xác cao. (Tiện cơ, Phay cơ, Tiện CNC, Phay, CNC, bắn điện, cắt dây ....)
Sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố
Thực hiện lắp đặt máy, thiết bị và chi tiết máy mới theo yêu cầu
Nghiên cứu cải tiến máy, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất vận hành máy, thiết bị.
Các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về máy CNC
Có kinh nghiệm bảo trì/ bảo dưỡng máy CNC
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
