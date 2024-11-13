Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy gia công cơ khí chính xác cao. (Tiện cơ, Phay cơ, Tiện CNC, Phay, CNC, bắn điện, cắt dây ....)

Sửa chữa máy móc thiết bị khi có sự cố

Thực hiện lắp đặt máy, thiết bị và chi tiết máy mới theo yêu cầu

Nghiên cứu cải tiến máy, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất vận hành máy, thiết bị.

Các công việc khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Hiểu biết về máy CNC

Có kinh nghiệm bảo trì/ bảo dưỡng máy CNC

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.

Lương tháng thứ 13

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

