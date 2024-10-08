Tuyển Supervisor thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VUS Hòa Bình

- 45B Hòa Bình, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

•Quản lý hoạt động hàng ngày của nhóm, xây dựng, duy trì nội quy công việc, cải tiến các quy trình công việc, các kịch bản tiếp thị khách hàng, phối hợp giải quyết các vướng mắc khi có phát sinh...
•Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của nhóm.
•Tìm kiếm, phân bổ, giám sát các nguồn khách hàng tiềm năng cho các nhân viên trong nhóm.
•Tìm kiếm ứng viên và tham gia quá trình tuyển dụng nhân viên, đảm bảo định biên của nhóm.
•Đào tạo, kèm cặp và thường xuyên động viên, tạo động lực cho các nhân viên trong nhóm.
•Trực tiếp hỗ trợ nhân viên đối với các khách hàng khó tính, khách hàng đặc thù.
•Nghe ghi âm đánh giá chất lượng cuộc gọi.
•Tổng hợp và phản hồi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình, chính sách ưu đãi của đối thủ cạnh tranh.
•Phối hợp xử lý với các phòng ban khi có vấn đề phát sinh.
•Lập kế hoạch và đề xuất các phương án gia tăng hiệu quả kinh doanh của nhóm.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Khối ngành Kinh tế Marketing
- Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm trong Telesales, chăm sóc khách hàng và ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
- Kỹ năng về quản lý hoạt động Telesales và chăm sóc khách hảng, và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt, và có khả năng gắn kết mọi người.
- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng.
- Chủ động, quyết liệt, tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chịu được áp lực công việc, hoàn thành kế hoạch được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, quy trình rõ ràng, cụ thể, cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ tối đa cho công việc Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học). Thử việc hưởng 100% lương chính thức Công ty chi trả 100% BH, Thuế TNCN (thay vì NLĐ chịu 10,5% như thông thường) Team building, company trip hàng năm Quà tặng Lễ, Tết,... Thưởng tháng 13, thưởng KPI, đánh giá xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

