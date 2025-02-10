Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nghiên cứu, phát triển và triển khai các hệ thống giải pháp về microservice, cloud, bigdata, ...

- Hỗ trợ kỹ thuật và vận hành các hệ thống: vMware HCI, Ceph, Kubernetes, elk, splunk, ... và các hệ thống phụ trợ .

- Giám sát hệ thống, nhận cảnh báo xử lý sự cố hệ thống.

- Tự động hóa quy trình triển khai và phát triển các công cụ hỗ trợ hệ thống.

- Thực hiện checklist kiểm tra hệ thống mỗi tháng và gửi báo cao cho quản lý.

- Chịu sự quản lý và điều phối công việc từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Microservices

VMware

Cloud

datastorage

monitor - log

- Ưu tiên:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15 đến 25tr/ tháng ++,

- Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, gói thưởng trung bình từ 14 tháng, thưởng lễ Tết, 20/10, 8/3, sinh nhật,...

- Làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi; làm việc T2-T6 hàng tuần.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật, Bảo hiểm sức khỏe PTI

- Được hưởng các phúc lợi của công ty như: khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát 1 lần/năm, team building ít nhất 1 lần/năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Xem xét tăng lương 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin