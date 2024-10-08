Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
・Chịu trách nhiệm phân tích, lập kế hoạch chiến lược, điều hành dự án và hỗ trợ mọi vấn đề trong và ngoài môi trường Linux.
・Đảm bảo hệ điều hành Linux trong nội bộ công ty, những ứng dụng và các websites của công ty được hoạt động tốt nhất, không bị xâm phạm bởi bất kì hành động phá hoại nào.
・Lập kế hoạch, phối hợp và thực hiện việc phát triển, cài đặt, và hỗ trợ cho tất cả các hệ thống Linux trong môi trường kết hợp Linux/PHP.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
・Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lênCó kinh nghiệm phát triển ・Mobile/Web Service (LINUX) từ 1 năm trở lên đối với Junior, 3 năm trở lên đối với Middle và 5 năm trở lên đối với Senior ・OS: CentOS 6/7 ・Server & Service : Apache, Nginx, Nodejs, Mysql, grafana, Bash ・System : AWS, Docker ・Có khả năng giao tiếp

Chỉ nhận Cv tiếng Anh
Chỉ nhận Cv tiếng Anh
・Có khả năng tự học, nhanh chóng thích ứng với kỹ thuật mới. ・Trách nhiệm cao trong công việc và khả năng Teamwork tốt. ・Ưu tiên người có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp một trong các ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Hàn.

Ưu tiên
Ưu tiên
Chỉ nhận Cv tiếng Anh
Ưu tiên ・Có khả năng tự học, nhanh chóng thích ứng với kỹ thuật mới. ・Trách nhiệm cao trong công việc và khả năng Teamwork tốt. ・Ưu tiên người có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp một trong các ngôn ngữ: tiếng Anh, Nhật, Hàn.
Ưu tiên
Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
・Thưởng tháng thứ 13
・Review lương định kỳ mỗi năm
・Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện
・Công ty rộng rãi, khang trang
・Event, Party, quà mừng, tiền mừng sinh nhật
・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
・Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt HAPPY FRIDAY mỗi tuần
・Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại
・Review lương định kỳ mỗi năm
・Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện
・Công ty rộng rãi, khang trang
・Event, Party, quà mừng, tiền mừng sinh nhật
・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
・Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt HAPPY FRIDAY mỗi tuần
・Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
