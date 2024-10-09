Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý, đào tạo và phân công công việc cho các thành viên trong team Technical Support.

- Hỗ trợ khách hàng thông qua việc giải đáp, hỗ trợ sử dụng web app cho eCommerce (Shopify) qua ticket.

- Lắng nghe feedbacks của khách hàng và đưa ra giải pháp.

- Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng liên quan đến sản phẩm của team trên Shopify store và trên app (sử dụng Shopify Liquid, HTML, CSS và Javascript).

- Làm việc và tương tác với team dev, sản phẩm để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh nhất.

- Liên tục theo dõi phản hồi của khách hàng và các số liệu hỗ trợ để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các biện pháp chủ động nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Technical Support Leader trong công ty sản phẩm phần mềm, thương mại điện tử.

1 năm kinh nghiệm

Technical Support Leader

- Có chuyên môn vững vàng về các công nghệ frontend như HTML, CSS, JavaScript (Shopify Liquid nếu có).

- Kỹ năng tiếng Anh đọc hiểu tốt.

- Có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và debug tốt.

- Kỹ năng quản lý nhóm và quản lý hiệu suất.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng từ xa hoặc tại chỗ, các thành viên và người quản lý.

- Ưu tiên có nền tảng kỹ thuật vững chắc về Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan.

Tại Công ty TNHH Mageplaza Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Từ 15.000.000đ - 30.000.000đ; Review lương 2 lần/năm.

Từ 15.000.000đ - 30.000.000đ;

- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.

- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.

- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mageplaza

