Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tư vấn các gói sức khỏe cho khách hàng theo data công ty cung cấp
Tiếp cận khách hàng tiềm năng và chưa tiềm năng nhằm xác định nhu cầu của khách hàng và giới thiệu các gói sức khỏe phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
Hỗ trợ khách hàng đặt lịch khám.
Báo cáo cho quản lý trực tiếp và các nhiệm vụ khác được giao.
Thời gian làm việc: 8g - 17g Thứ 2 - Thứ 7 và Chủ nhật (dự kiến)

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học;
Tuổi: từ 22 tuổi đến 28 tuổi;
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, telesales và chăm sóc khách hàng, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế là một lợi thế;
Giao tiếp tốt;
Giọng nói rõ ràng, truyền cảm;
Lắng nghe tích cực;
Kỹ năng giải quyết vấn đề;
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt;
Luôn sẵn sàng học hỏi và hoàn thiện bản thân;
Làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập;
Kỹ năng vi tính văn phòng như Microsoft Excel, Word..;
Trung thực, đoàn kết, năng động, tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)
Bảo hiểm sức khỏe tư nhân
Review lương 1 lần/năm
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Team Building, Company trip, YEP,... hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Head Office: 16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4, HCMC

