Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Tư vấn các gói sức khỏe cho khách hàng theo data công ty cung cấp

Tư vấn các gói sức khỏe cho khách hàng theo data công ty cung cấp

Tiếp cận khách hàng tiềm năng và chưa tiềm năng nhằm xác định nhu cầu của khách hàng và giới thiệu các gói sức khỏe phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

Hỗ trợ khách hàng đặt lịch khám.

Báo cáo cho quản lý trực tiếp và các nhiệm vụ khác được giao.

Thời gian làm việc: 8g - 17g Thứ 2 - Thứ 7 và Chủ nhật (dự kiến)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học;

Tuổi: từ 22 tuổi đến 28 tuổi;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng, telesales và chăm sóc khách hàng, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế là một lợi thế;

Giao tiếp tốt;

Giọng nói rõ ràng, truyền cảm;

Lắng nghe tích cực;

Kỹ năng giải quyết vấn đề;

Tư duy dịch vụ khách hàng tốt;

Luôn sẵn sàng học hỏi và hoàn thiện bản thân;

Làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập;

Kỹ năng vi tính văn phòng như Microsoft Excel, Word..;

Trung thực, đoàn kết, năng động, tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân

Review lương 1 lần/năm

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Team Building, Company trip, YEP,... hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

