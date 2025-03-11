Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, Ngõ 88 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phân tích yêu cầu, xác định phạm vi công việc.

Chịu trách nhiệm chung về công việc kiểm thử trong toàn bộ dự án hoặc các dự án được phân công.

Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết; kịch bản kiểm thử và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.

Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử.

Theo dõi và kiểm soát các yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung thêm mới theo yêu cầu khách hàng

Tham gia xây dựng tài liệu dự án, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình.

Phân công công việc, giám sát, đôn đốc các thành viên nhóm thực hiện công việc.

Đánh giá, đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn nhằm xây dựng đội ngũ có đủ năng lực thực hiện công việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán Tin hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Nắm vững và hiểu biết sâu sắc về các Quy trình Test, các kỹ thuật Testing.

Có kiến thức sâu về phương pháp kiểm thử phần mềm.

Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch, lãnh đạo nhóm, tổng hợp và báo cáo tốt.

Có khả năng truyền đạt, đào tạo và xử lý vấn đề kỹ thuật tốt

Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tuổi từ 28 - 33

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm test Leader.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000đ - 30.000.000đ(deal lương theo năng lực) + Thưởng dự án + phụ cấp

Đào tạo thêm nghiệp vụ & kỹ năng chuyên môn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, phát triển với tốc độ rất cao, cơ hội thăng tiến cao.

Chế độ đãi ngộ rất tốt, thu nhập với lương thưởng hấp dẫn.

Môi trường làm việc trẻ, hòa đồng, năng động.

Tăng lương theo định kỳ 06 tháng 01 lần.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…)

Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết dương, 8/3, 30/4 & 1/5, 2/9, sinh nhật cưới xin, ma chay…. Tham quan, nghỉ mát tối thiểu 1 lần/1 năm. Thưởng tết tháng thứ 13,14 + Thưởng KQKD của năm.

Thời gian làm việc: Từ T2-T6 (Sáng 8h00 – 12h00; 13h30- 17h30). Thứ 7 làm việc so le.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

