Tuyển Thẩm Định Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức, chỉ đạo và trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản.

- Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng dịch vụ, nhân sự.

- Quản lý quan hệ khách hàng trong phạm vi công việc được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ thẩm định viên về giá.

- Tốt nghiệp Đại học các ngành tài chính, ngân hàng, kế toán kiểm toán (Thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế là 1 lợi thế)

- Có kinh nghiệm quản lý, phân công và kiểm soát nhóm thẩm định và chất lượng cuộc thẩm định;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.

- Trình độ tiếng Anh, vi tính văn phòng thành thạo.

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực thẩm định giá.

- Sẵn sàng đi công tác xa.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Những người trúng tuyển sẽ được hưởng thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với kết quả công việc.

- Có đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty và các thỏa thuận khác theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin