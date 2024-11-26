Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thông thạo các phần mềm adobe photoshop, adobe illustrator, adobe indesign, adobe flash, corel draw, 3d max,.....
- Thiết kế 2d,3d thành thạo.
- Lên ý tưởng, đưa concept, thiết kế layout cho các chương trình, sự kiện
- Phụ trách phát triển ý tưởng, thiết kế và sản xuất của tất cả các tài liệu tiếp thị bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: brochures, proposal templates, presentations, newsletters, reports, flyers, standees, posters, e-wallpapers, event materials,...
- Làm việc với team nội dung để phát triển ý tưởng sáng tạo cho các dự án
- Quản lý và giám sát tất cả các giai đoạn của công việc từ việc phát triển ý tưởng sáng tạo đến việc triển khai sản xuất.
- Quản lý việc thực hiện các hình ảnh quảng cáo, thương hiệu của công ty
- Thành thạo các kỹ năng về và máy tính hỗ trợ thiết kế
- Công việc đòi hỏi đam mê sáng tạo dồi dào, tính cầu toàn trong mọi dự án và áp lực cao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc trực tiếp tại phòng thiết kế
- Có tư duy độc lập sáng tạo
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm, các ấn phẩm phục vụ marketing khác. Hiểu biết về internet marketing.
- Tốt nghiệp các trường Đại học thiết kế: FPT ARENA, ĐH Mỹ thuật Công Nghiệp...
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa
- Khả năng tư duy sáng tạo, lập kế hoạch, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực cao
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Illustrator, Photoshop, Flash, 3DMAX hoặc SketchUp là một lợi thế ( dựng phối cảnh Event )...
- Khả năng vẽ tay, làm việc Teamwork.
- Có thể làm việc ngoài giờ
- Bắt buộc có kinh nghiệm làm cho các event.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
- BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
- Chế độ đãi ngộ khác:
+ Thưởng theo dự án, thành tích tháng, quý, năm, các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13...
+ Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, chi phí công tác... + Du lịch, team building hàng năm. + Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ LAM PHƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 duy tân, mỹ đình 2, nam từ liêm, hà nội

