Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH 0NET BUILD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128/27 Thiên Phước, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế nội thất

- Tư vấn khách hàng

- Vẽ 3D nội thất, 3D ngoại thất

- Làm theo yêu cầu được phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kiến trúc; Nội thất

- 1-2 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế và ưu tiên có kinh nghiệm thực tế thi công.

- Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD (bắt buộc) và các phần mềm văn phòng, đồ họa khác như , Sketchup, 3Ds Max ,Vray , Corona....

- Có kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế nội thất, am hiểu về phối cảnh.

- Kỹ năng phác họa, kỹ năng thiết kế.

- Có trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc tốt, khả năng chủ động xử lý trong công việc, có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH 0NET BUILD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 08-12tr (trao đổi khi phỏng vấn)

- Có cơ hội tiếp xúc với các công trình, dự án quy mô lớn để nâng cao năng lực.

- Ít nhất thưởng 01 tháng lương thứ 13 nếu làm 1 năm tại công ty. Thưởng thêm theo năng lực thực tế công việc.

- Các chế độ thưởng, hỗ trợ trong việc đi thực trạng công trình, làm thêm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 0NET BUILD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin