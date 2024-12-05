Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Quân Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Quân Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Quân Long
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công Ty TNHH Quân Long

Thợ xây/Thợ nề

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Quân Long

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 15/5B Khu Phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thi công, lắp đặt hệ thống điện, mạng, camera,... tại các chi nhánh ngân hàng, booth ATM
- Biết cách đi dây điện, tủ điện, ...
- Biết cơ bản về điện, mạng, ...
- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công điện, mạng, camera, thợ điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, ...
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, không ngại di chuyển, tăng ca,...
- Ưu tiên các bạn chịu khó vì thường làm tăng ca nhiều (kịp tiến độ hoàn thành công trình)
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật, Điện - Điện tử,...
- Độ tuổi: Nam từ 18 - 30 tuổi
- Làm giờ hành chính từ thứ 2-thứ 7
+ Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định, lương tháng 13
+ Tăng ca chủ nhật X2, ngoài giờ X1.5

Tại Công Ty TNHH Quân Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ theo luật lao động qui định.
- Lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ theo chính sách Công ty.
- Lương cơ bản: 8 - 12 triệu/tháng (tùy theo năng lực và trao đổi lúc phỏng vấn) + Phụ cấp xăng xe, tăng ca, ...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quân Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quân Long

Công Ty TNHH Quân Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15/5B khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-xay-tho-ne-thu-nhap-8-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job266428
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Hạn nộp: 18/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Phúc
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lập Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Lập Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lập Phúc
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 21 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 231 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CT TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 92 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Hạn nộp: 18/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Phúc
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lập Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Lập Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lập Phúc
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất