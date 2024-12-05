Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Quân Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 15/5B Khu Phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thi công, lắp đặt hệ thống điện, mạng, camera,... tại các chi nhánh ngân hàng, booth ATM

- Biết cách đi dây điện, tủ điện, ...

- Biết cơ bản về điện, mạng, ...

- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công điện, mạng, camera, thợ điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, ...

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, không ngại di chuyển, tăng ca,...

- Ưu tiên các bạn chịu khó vì thường làm tăng ca nhiều (kịp tiến độ hoàn thành công trình)

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật, Điện - Điện tử,...

- Độ tuổi: Nam từ 18 - 30 tuổi

- Làm giờ hành chính từ thứ 2-thứ 7

+ Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định, lương tháng 13

+ Tăng ca chủ nhật X2, ngoài giờ X1.5

Tại Công Ty TNHH Quân Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ theo luật lao động qui định.

- Lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ theo chính sách Công ty.

- Lương cơ bản: 8 - 12 triệu/tháng (tùy theo năng lực và trao đổi lúc phỏng vấn) + Phụ cấp xăng xe, tăng ca, ...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quân Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin