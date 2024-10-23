Tuyển Thu hồi nợ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Thu hồi nợ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Shinhan Bank, Tầng 9, Tòa nhà Lotte, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện quy trình trực tiếp đi xác minh và gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thương lương, đốc thúc khách hàng thanh toán nợ quá hạn hoặc tìm kiếm thông tin khách hàng khi cần thiết.
- Phân tích, đánh giá tiềm năng thu hồi nợ của các khoản nợ được phân công.
- Thực hiện liên hệ khách hàng qua điện thoại hoặc các phương thức khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
- Báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý nợ trên hệ thống của ngân hàng và ban quản lý
- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ thứ 7, chủ nhật).

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Chuyên ngành Luật, Tài Chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan Ứng viên có thể di chuyển các địa bàn Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc; Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt; Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường sá; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Chuyên ngành Luật, Tài Chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan
Ứng viên có thể di chuyển các địa bàn
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc;
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường sá;
Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản + Phụ cấp: Từ 7.500.000 - 10.000.000 + Phụ cấp cơm: 3.300.000 + Incentive (tổng thu nhập trung bình từ 10.000.000 – 30.000.000)
– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, review tăng lương 6 tháng/lần
– Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam
– Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 và Chủ nhật)
– Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh
– Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm
– Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 24C PHAN ĐĂNG LƯU- PHƯỜNG 6- QUẬN BÌNH THẠNH- TP HỒ CHÍ MINH

