Tuyển Thủ Kho thu nhập 10 - 11 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Tam Giang, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Thực hiện quy trình quản lý, xuất, nhập vật tư tại kho theo đúng quy định trong quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị đã được ban hành. Lập và theo dõi danh mục TSCĐ, CCDC tại công trường. Lập các báo xuất nhập tồn vật tư định kỳ theo quy định.
Thực hiện quy trình quản lý, xuất, nhập vật tư tại kho theo đúng quy định trong quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị đã được ban hành.
Lập và theo dõi danh mục TSCĐ, CCDC tại công trường.
Lập các báo xuất nhập tồn vật tư định kỳ theo quy định.
Tiến hành kiểm kê theo định kỳ hàng quý, hàng năm, khi kết thúc dự án hoặc khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh về tâm lý Chăm chỉ, nhiệt tình, chu đáo, trung thực
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc Ưu tiên có kinh nghiệm làm thủ kho công trình, chấp nhận đào tạo với ứng viên mới tốt nghiệp. Kỹ năng tin học văn phòng: word, excel cơ bản
Kỹ năng lập kế hoạch, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: mức lương hấp dẫn + thưởng dự án + thưởng cuối năm.
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi kết thúc thử việc.
- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết sáng tạo, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc với lộ trình rõ ràng.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, thâm niên...
- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13...
- Định kỳ thực hiện đánh giá nâng lương 01 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT3A.07 Khu đô thị mới Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

