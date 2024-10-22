Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 6, Liền kề 9, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì

- Miền Bắc

- Hưng Yên ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công dự án.
• Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ và đánh giá rủi ro).
• Đo bóc tách khối lượng cho các tổ đội thi công để làm cơ sở thanh quyết toán.
• Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát.
• Làm việc trực tiếp với nhà thầu chính/ Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra những phương án xử lý phù hợp.
• Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.
• Tổng hợp báo cáo nội bộ và báo cáo quản lý.
• Các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành XD Dân dụng và công nghiệp hoặc kinh tế xây dựng.
 Ưu tiên: Ứng viên độ tuổi 9x, quê quán miền bắc, đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, cơ khí hoàn thiện và gắn bó lâu dài với DN
 Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
 Đọc hiểu bản vẽ.
 Kỹ năng điều phối và kiểm soát công việc.
 Nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 Thành thạo tin học VP, các phần mềm chuyên ngành
 Có khả năng làm việc độc lập, chịu đươc áp lực công việc
 Làm việc tại dự án của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

 Thu nhập gồm lương cứng (12-15tr)+% doanh số dự án.
 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ trẻ
 Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động
 Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
 Được hưởng lương tháng 13 và theo trách nhiệm
 Hưởng % doanh số dự án mình phụ trách
 Phụ cấp dự án, phụ cấp vị trí đặc thù, phụ cấp dự án xa, ăn ở tại dự án;
 Đi du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động SXKD của DN
 Nghỉ 4 chủ nhật hàng tuần hoặc theo sắp xếp công việc tại dự án
 Không nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 6, Liền kề 9, Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

