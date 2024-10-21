Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Miền Bắc

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mô tả công việc
- Thực hiện kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ theo các tiêu chuẩn và quy trình đã được thiết lập
- Phát hiện và báo cáo các vấn đề về chất lượng, đề xuất biện pháp khắc phục
- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng
- Lập và duy trì các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý chất lượng
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật hoặc quản lý chất lượng
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
- Kỹ năng quan sát tốt, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt
-Có sức khỏe tốt, có khả năng đi làm theo ca ngày đêm

Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật
Khám sức khỏe định kỳ
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

