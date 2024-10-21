Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Miền Bắc
- Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Mô tả công việc
- Thực hiện kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ theo các tiêu chuẩn và quy trình đã được thiết lập
- Phát hiện và báo cáo các vấn đề về chất lượng, đề xuất biện pháp khắc phục
- Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng
- Lập và duy trì các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý chất lượng
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật hoặc quản lý chất lượng
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
- Kỹ năng quan sát tốt, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt
-Có sức khỏe tốt, có khả năng đi làm theo ca ngày đêm
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật hoặc quản lý chất lượng
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
- Kỹ năng quan sát tốt, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt
-Có sức khỏe tốt, có khả năng đi làm theo ca ngày đêm
Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Quà chúc mừng sinh nhật
Khám sức khỏe định kỳ
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI