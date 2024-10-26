Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 22 - 26 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Phụ trách việc tiến hành hướng dẫn kỹ thuật cho đơn vị thi công các hệ thống trước khi thi công. Dựa theo yêu cầu của hiện trường để lập kế hoạch thi công, kế hoạch thu mua thiết bị vật tư, kế hoạch quản lý vật tư. Phụ trách việc phối hợp, đốc thúc kỹ sư các hệ thống thực hiện công tác trình duyệt, kiểm tra, nghiệm thu vật tư, thiết bị. Phụ trách điều khiển các mối quan hệ đối ngoại, hỗ trợ công tác nghiệm thu cấp điện, cấp nước, PCCC, môi trường... Có trách nhiệm theo dõi quản lý việc thực hiện công trình, đảm bảo thực hiện các mục tiêu về chất lượng, tiến độ thi công.
Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 6 năm kinh nghiệm quản lý các công trình cơ điện điều hòa, có kỹ năng quản lý toàn diện, kỹ năng giao tiếp, có khả năng điều tiết công việc tốt. Có chứng chỉ CHT công trình cơ điện cấp 1. Có kiến thức chuyên môn về hệ thống cơ điện, tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan. Có khả năng quản lý, phân công nhiệm vụ, báo cáo công việc tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 22.000.000 - 26.000.000 VND, cụ thể trao đổi khi phỏng vấn. Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam. Du lịch 1 năm/lần trong hoặc ngoài nước, phép năm, thưởng cuối năm, lương tháng 13. Hỗ trợ chỗ ở (bao gồm điện, nước sinh hoạt), xăng xe...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

