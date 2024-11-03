Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Sản xuất

1. Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan, có thể xử lý các vấn đề về khuôn ép một cách độc lập

2. Chịu trách nhiệm bộ phận bảo trì nội bộ tháo rời và sửa chữa khuôn mẫu để đảm bảo sản xuất suôn sẻ;

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, xác nhận báo giá, hồ sơ và nghiệm thu sửa chữa bảo trì bên ngoài;

4. Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên bộ phận và sắp xếp công việc hàng ngày của nhân viên

5. Thông tin về khuôn, bảo trì khuôn, tiến độ nghiệm thu và theo dõi trước khi đưa ra dự án mới;

6. Có kinh nghiệm đào tạo về hệ thống chất lượng ISO9001·TSO16949·ISO13486 và các luật, quy định liên quan

7. Bảo dưỡng khuôn nhựa hàng năm trong và sau quá trình sản xuất;

8. Thành thạo kết cấu khuôn, vận hành máy móc gia công và quy trình phát triển khuôn

Yêu Cầu Công Việc

Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

Có thể xử lý các vấn đề về khuôn ép một cách độc lập

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Thử việc 60 ngày hưởng 100% lương

Xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc

Chuyên ca ngày

Cách Thức Ứng Tuyển

