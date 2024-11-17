Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đài Tư, Long Biên

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhập – xuất nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất (Đồ khô) , ghi chép sổ sách theo dõi

Sắp xếp hàng hoá, kiểm soát số lượng hàng hoá trong khu vực kho

Nhập – Xuất Hàng Thành phẩm từ bộ phận sản xuất

Kiểm kê và chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Nam – Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có sức khỏe tốt

Sẵn sàng tăng ca đợt cao điểm

Có Kinh nghiệm làm thủ kho , admin là 1 lợi thế

Tháng nghỉ 4 ngày linh hoạt

Làm việc 8h- 17h30 , nghỉ trưa 1 giờ 30 phút

Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ , CÓ HỖ TRỢ BAO ĂN Ở, nếu nhân viên có nhu cầu

Hỗ trợ ăn ca ( 20.000 vnđ/ ngày)

Lương ăn ở : Lương cứng 7.000.000 + 1.000.000 PC + HT ăn ca

Du lịch hàng năm , sinh nhật, lễ , tết , lương tháng 13, thưởng KQKD

Được sử dụng sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Được tham gia các khóa học, đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

