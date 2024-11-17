Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Megi Food
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Megi Food

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đài Tư, Long Biên

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhập – xuất nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất (Đồ khô) , ghi chép sổ sách theo dõi
Sắp xếp hàng hoá, kiểm soát số lượng hàng hoá trong khu vực kho
Nhập – Xuất Hàng Thành phẩm từ bộ phận sản xuất
Kiểm kê và chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Nam – Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có sức khỏe tốt
Sẵn sàng tăng ca đợt cao điểm
Có Kinh nghiệm làm thủ kho , admin là 1 lợi thế
Tháng nghỉ 4 ngày linh hoạt
Làm việc 8h- 17h30 , nghỉ trưa 1 giờ 30 phút

Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ , CÓ HỖ TRỢ BAO ĂN Ở, nếu nhân viên có nhu cầu
Hỗ trợ ăn ca ( 20.000 vnđ/ ngày)
Lương ăn ở : Lương cứng 7.000.000 + 1.000.000 PC + HT ăn ca
Du lịch hàng năm , sinh nhật, lễ , tết , lương tháng 13, thưởng KQKD
Được sử dụng sản phẩm của công ty với giá ưu đãi
Được tham gia các khóa học, đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Megi Food

Công Ty Cổ Phần Megi Food

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 3 - 61 LẠC TRUNG - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

