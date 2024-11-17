Tuyển Công nghệ cao Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Đài Tư, Long Biên
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhập – xuất nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất (Đồ khô) , ghi chép sổ sách theo dõi
Sắp xếp hàng hoá, kiểm soát số lượng hàng hoá trong khu vực kho
Nhập – Xuất Hàng Thành phẩm từ bộ phận sản xuất
Kiểm kê và chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu : Nam – Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có sức khỏe tốt
Tháng nghỉ 4 ngày linh hoạt
Làm việc 8h- 17h30 , nghỉ trưa 1 giờ 30 phút
Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ , CÓ HỖ TRỢ BAO ĂN Ở, nếu nhân viên có nhu cầu
Du lịch hàng năm , sinh nhật, lễ , tết , lương tháng 13, thưởng KQKD
Được sử dụng sản phẩm của công ty với giá ưu đãi
Được tham gia các khóa học, đào tạo của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food
