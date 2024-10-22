Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 4 N09 đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công tác pháp chế Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành Lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mới, thay đổi bổ sung ngành nghề, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bảo hộ Công nghệ, các văn bản nội bộ khác của HĐQT, Ban Lãnh đạo giao phó... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty Ban hành, ký kết Soạn thảo, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản Ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện Theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của nhà nước Trợ giúp Ban TGĐ trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án về hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan của Công ty. Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban TGĐ để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Ban TGĐ. Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Ban TGĐ, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ
Công tác pháp chế
Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành Lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mới, thay đổi bổ sung ngành nghề, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bảo hộ Công nghệ, các văn bản nội bộ khác của HĐQT, Ban Lãnh đạo giao phó...
Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty Ban hành, ký kết
Soạn thảo, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản Ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện Theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của nhà nước
Trợ giúp Ban TGĐ trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án về hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan của Công ty.
Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban TGĐ để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Ban TGĐ.
Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Ban TGĐ, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật các trường ĐH Luật HN, Đại học Ngoại Thương, khoa Luật ĐH quốc gia, khoa luật ĐH kinh tế quốc dân
Kinh nghiệm : Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ngoại ngữ : Ưu tiên biết tiếng Anh

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH/ Bảo hiểm sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,... Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng
Tham gia BHXH/ Bảo hiểm sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc
Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty
Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí
Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,...
Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thu-ky-ban-giam-doc-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218833
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC
Tới 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Appota
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
15 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 55 Triệu Công ty Cổ phần GEM
50 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Viettel Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
1 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Solar Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm