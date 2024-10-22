Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công tác pháp chế Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành Lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mới, thay đổi bổ sung ngành nghề, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bảo hộ Công nghệ, các văn bản nội bộ khác của HĐQT, Ban Lãnh đạo giao phó... Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty Ban hành, ký kết Soạn thảo, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản Ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện Theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của nhà nước Trợ giúp Ban TGĐ trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án về hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan của Công ty. Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban TGĐ để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Ban TGĐ. Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Ban TGĐ, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ

