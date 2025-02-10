Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 29 Đoàn Thị Điểm Quốc Tử Giám Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Thực hiện các công việc được giao trong việc triển khai hợp đồng với khách hàng: Soạn thảo hợp đồng, tạo mã hợp đồng, mã khách hàng,...
Hỗ trợ sắp xếp, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ
Hỗ trợ công tác rà soát các loại chi phí, hồ sơ
Hỗ trợ hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ,... trên phần mềm Misa
Lập các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới ra trường các trường cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, kinh tế
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm Misa.
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập: 100,000 VNĐ/ngày
Thời gian thực tập: 8h/ngày (Từ T2 – sáng T7)
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
