Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 29 Đoàn Thị Điểm Quốc Tử Giám Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Thực hiện các công việc được giao trong việc triển khai hợp đồng với khách hàng: Soạn thảo hợp đồng, tạo mã hợp đồng, mã khách hàng,...
Hỗ trợ sắp xếp, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ
Hỗ trợ công tác rà soát các loại chi phí, hồ sơ
Hỗ trợ hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ,... trên phần mềm Misa
Lập các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường các trường cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, kinh tế
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm Misa.
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 100,000 VNĐ/ngày
Thời gian thực tập: 8h/ngày (Từ T2 – sáng T7)
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 05 Hoa Cau , Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

