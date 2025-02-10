Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29 Đoàn Thị Điểm Quốc Tử Giám Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Thực hiện các công việc được giao trong việc triển khai hợp đồng với khách hàng: Soạn thảo hợp đồng, tạo mã hợp đồng, mã khách hàng,...

Hỗ trợ sắp xếp, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ

Hỗ trợ công tác rà soát các loại chi phí, hồ sơ

Hỗ trợ hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ,... trên phần mềm Misa

Lập các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường các trường cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, kinh tế

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng phần mềm Misa.

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 100,000 VNĐ/ngày

Thời gian thực tập: 8h/ngày (Từ T2 – sáng T7)

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình

