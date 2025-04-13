Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 713 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Nhận, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán theo từng nghiệp vụ (chi phí, mua hàng, thanh toán, hợp đồng...);
Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của chứng từ (thông tin, chữ ký, đóng dấu...);
Lưu trữ chứng từ đúng quy định và theo hướng dẫn của kế toán viên.
Nhập liệu thông tin thanh toán, đối chiếu công nợ, hoặc các dữ liệu kế toán nội bộ vào file Excel hoặc hệ thống;
Hỗ trợ cập nhật file theo dõi chi phí, công nợ nhà cung cấp, hoặc các dữ liệu phục vụ lập báo cáo định kỳ;
Tạo bảng kê, danh sách theo dõi hồ sơ kế toán theo biểu mẫu có sẵn.
Thu thập chứng từ thanh toán từ các bộ phận liên quan, kiểm tra tính đầy đủ theo checklist;
Nhập thông tin vào file \"đề nghị thanh toán\" để kế toán viên thực hiện lệnh chi;
Theo dõi các khoản thanh toán KOL, cộng tác viên và đối tác dịch vụ – cập nhật số liệu lên file theo dõi chi phí.
In ấn, đóng dấu, trình ký và lưu hồ sơ kế toán nội bộ;
Scan và gửi chứng từ khi có yêu cầu từ kế toán viên;
Hỗ trợ các đầu việc phát sinh khác từ bộ phận kế toán theo từng thời điểm.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, thái độ hòa nhã;
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc liên quan đến chứng từ và số liệu.
Tinh thần học hỏi, chủ động, hỗ trợ đồng đội.
Kỹ năng sử dụng Excel căn bản và các phần mềm văn phòng.
Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc, nhạy bén trong việc xử lý vấn đề;
Có khả năng lập kế hoạch và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ trà chiều: 60.000 đồng/tháng (Quy đổi thành đồ uống vào ngày trùng);
Miễn phí gửi xe máy;
Quà các ngày kỷ niệm (Tết, 8/3, 20/10, trung thu…);
Tham gia các hoạt động nội bộ theo quy định của công ty;
Mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi;
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

