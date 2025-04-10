Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 197 Trần Phú (HTT Building), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Đặt mua hàng theo yêu cầu của bộ phận

Đối soát thu tiền từ đơn vị vận chuyển

Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán

Kiểm tra hợp đồng, chứng từ, yêu cầu thanh toán

Hỗ trợ các công việc hành chính - văn phòng khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Mong muốn học hỏi, có định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành kế toán

Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 4.000.000VND/ tháng

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội được đào tạo bài bản, tiếp cận thực tế các nghiệp vụ kế toán

Có xác nhận thực tập nếu cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.