Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam
Mức lương
4 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 197 Trần Phú (HTT Building), Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Đặt mua hàng theo yêu cầu của bộ phận
Đối soát thu tiền từ đơn vị vận chuyển
Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán
Kiểm tra hợp đồng, chứng từ, yêu cầu thanh toán
Hỗ trợ các công việc hành chính - văn phòng khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
Mong muốn học hỏi, có định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành kế toán
Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương: 4.000.000VND/ tháng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội được đào tạo bài bản, tiếp cận thực tế các nghiệp vụ kế toán
Có xác nhận thực tập nếu cần thiết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
