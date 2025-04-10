Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam

Mức lương
4 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 197 Trần Phú (HTT Building), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Đặt mua hàng theo yêu cầu của bộ phận
Đối soát thu tiền từ đơn vị vận chuyển
Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán
Kiểm tra hợp đồng, chứng từ, yêu cầu thanh toán
Hỗ trợ các công việc hành chính - văn phòng khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
Mong muốn học hỏi, có định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành kế toán

Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 4.000.000VND/ tháng
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội được đào tạo bài bản, tiếp cận thực tế các nghiệp vụ kế toán
Có xác nhận thực tập nếu cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Đình Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

