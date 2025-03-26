Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 324 Tây Sơn - Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công tác đối soát giấy tờ, công nợ.

Hỗ trợ Phòng kế toán trong công tác sắp xếp hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán.

Một số công việc khác có liên quan trực tiếp đến kế toán.

Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức kế toán trong quá trình thực tập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3,4 các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.

Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

Nhanh nhẹn, trung thực

Có Laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm môi trường Doanh nghiệp thực tế.

Cơ hội phát triển bản thân và trở thành nhân viên chính thức.

Được sự hướng dẫn, đào tạo kỹ càng, ân cần từ các anh chị có kinh nghiệm

Hỗ trợ dấu thực tập

Không hỗ trợ lương

