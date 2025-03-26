Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 324 Tây Sơn
- Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công tác đối soát giấy tờ, công nợ.
Hỗ trợ Phòng kế toán trong công tác sắp xếp hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán.
Một số công việc khác có liên quan trực tiếp đến kế toán.
Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức kế toán trong quá trình thực tập.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3,4 các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.
Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Trải nghiệm môi trường Doanh nghiệp thực tế.
Được sự hướng dẫn, đào tạo kỹ càng, ân cần từ các anh chị có kinh nghiệm
Hỗ trợ dấu thực tập
Không hỗ trợ lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
