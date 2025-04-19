Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Theo dõi, hạch toán, báo cáo thu chi nội bộ, tính lương cho nhân viên.

Theo dõi công nợ của khách hàng.

Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.

Lập các báo cáo hàng tháng về Chi phí quỹ Nội Bộ, Doanh thu Bán Hàng...

Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.

Phối hợp thực hiện những công việc chuyên môn với các bộ phận khác.