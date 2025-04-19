Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B10 LK5 ô số 37 KĐT Gelemxico, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, hạch toán, báo cáo thu chi nội bộ, tính lương cho nhân viên.
Theo dõi công nợ của khách hàng.
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.
Lập các báo cáo hàng tháng về Chi phí quỹ Nội Bộ, Doanh thu Bán Hàng...
Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.
Phối hợp thực hiện những công việc chuyên môn với các bộ phận khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
