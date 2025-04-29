Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà N03T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia đào tạo hệ thống ERP SAP B1 và các phần mềm xung quanh hệ sinh thái ERP cho khách hàng bao gồm: đào tạo, khảo sát, viết tài liệu.
Làm việc với khách hàng để làm rõ yêu cầu, trao đổi với đội kỹ thuật để lập trình và chỉnh sửa.
On-site/Off-site hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn UAT/Pilot/Go-Live.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính.
Có hiểu biết về hệ thống ERP hoặc phần mềm kế toán.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
Sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.
Có hiểu biết về hệ thống ERP hoặc phần mềm kế toán.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
Sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI Thì Được Hưởng Những Gì
Chi phí hỗ trợ thực tập
Cơ hội được lên thử việc ký hợp đồng chính thức.
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
KPI tương ứng với 5 tháng lương thực nhận.
Tháng lương thứ 13.
Thưởng dự án theo các dự án tham gia.
Đặc biệt chia cổ tức cho cán bộ nhân viên theo lợi nhuận của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
Thưởng các dịp lễ, Tết và team building hàng năm.
Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động cùng với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của công ty để học hỏi và phát triển hàng ngày.
Cơ hội làm việc với các tập đoàn lớn: Tham gia các dự án lớn, làm việc với các khách hàng và đối tác uy tín trong ngành công nghệ trong và ngoài nước.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong vai trò quản lý cả trong và ngoài nước.
Cơ hội được lên thử việc ký hợp đồng chính thức.
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
KPI tương ứng với 5 tháng lương thực nhận.
Tháng lương thứ 13.
Thưởng dự án theo các dự án tham gia.
Đặc biệt chia cổ tức cho cán bộ nhân viên theo lợi nhuận của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
Thưởng các dịp lễ, Tết và team building hàng năm.
Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động cùng với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của công ty để học hỏi và phát triển hàng ngày.
Cơ hội làm việc với các tập đoàn lớn: Tham gia các dự án lớn, làm việc với các khách hàng và đối tác uy tín trong ngành công nghệ trong và ngoài nước.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong vai trò quản lý cả trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI