Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N03T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Thực tập sinh kế toán

Tham gia đào tạo hệ thống ERP SAP B1 và các phần mềm xung quanh hệ sinh thái ERP cho khách hàng bao gồm: đào tạo, khảo sát, viết tài liệu.

Làm việc với khách hàng để làm rõ yêu cầu, trao đổi với đội kỹ thuật để lập trình và chỉnh sửa.

On-site/Off-site hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn UAT/Pilot/Go-Live.

Yêu Cầu Công Việc

Bắt buộc có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính.

Có hiểu biết về hệ thống ERP hoặc phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

Sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí hỗ trợ thực tập

Cơ hội được lên thử việc ký hợp đồng chính thức.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

KPI tương ứng với 5 tháng lương thực nhận.

Tháng lương thứ 13.

Thưởng dự án theo các dự án tham gia.

Đặc biệt chia cổ tức cho cán bộ nhân viên theo lợi nhuận của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Thưởng các dịp lễ, Tết và team building hàng năm.

Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động cùng với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của công ty để học hỏi và phát triển hàng ngày.

Cơ hội làm việc với các tập đoàn lớn: Tham gia các dự án lớn, làm việc với các khách hàng và đối tác uy tín trong ngành công nghệ trong và ngoài nước.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong vai trò quản lý cả trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI

