Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 106 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp tham gia vào hoạt động của phòng kế toán
Hỗ trợ theo dõi hoạt động bán hàng, hỗ trợ kiểm kê cửa hàng theo định kỳ.
Đối chiếu chứng từ
Tham gia làm báo cáo tuần, tháng,…
Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nữ
Sinh viên năm 3,4 hệ đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán,…
Sử dụng tốt Excel, Drive,…
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập + phụ cấp ăn trưa + dấu mộc thực tập.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ kế toán
Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
