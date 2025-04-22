Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tham gia vào hoạt động của phòng kế toán

Hỗ trợ theo dõi hoạt động bán hàng, hỗ trợ kiểm kê cửa hàng theo định kỳ.

Đối chiếu chứng từ

Tham gia làm báo cáo tuần, tháng,…

Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ

Sinh viên năm 3,4 hệ đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán,…

Sử dụng tốt Excel, Drive,…

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập + phụ cấp ăn trưa + dấu mộc thực tập.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ kế toán

Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo

