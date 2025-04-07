Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 19 Louis 1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh.
Nhập liệu thông tin kế toán;
Hỗ trợ bộ phận Kế toán hoàn thiện chứng từ, sổ sách của phòng Kế toán;
Kiểm tra hoá đơn đầu vào, đầu ra, nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;
Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sắp xếp của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt ngôn, năng động, nhanh nhẹn;
Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm;
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán, kinh toán..... ngành liên quan
Làm việc tối thiểu 6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập;
Hỗ trợ số liệu và đóng dấu sau khi kết thúc giai đoạn thực tập;
Cơ hội trở thành nhân viên của công ty;
Được hưởng các chế độ chính sách của công ty;
Được tham gia vào các hoạt động du lịch, team building;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp vui tính, cơ hội thăng tiến phát triển cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP
