Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 19 Louis 1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh.

Nhập liệu thông tin kế toán;

Hỗ trợ bộ phận Kế toán hoàn thiện chứng từ, sổ sách của phòng Kế toán;

Kiểm tra hoá đơn đầu vào, đầu ra, nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm;

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sắp xếp của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt ngôn, năng động, nhanh nhẹn;

Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm;

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán, kinh toán..... ngành liên quan

Làm việc tối thiểu 6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập;

Hỗ trợ số liệu và đóng dấu sau khi kết thúc giai đoạn thực tập;

Cơ hội trở thành nhân viên của công ty;

Được hưởng các chế độ chính sách của công ty;

Được tham gia vào các hoạt động du lịch, team building;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp vui tính, cơ hội thăng tiến phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

