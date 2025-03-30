Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Nhập liệu, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.

Lập báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quý, năm).

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Cập nhật và quản lý sổ sách kế toán.

Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững các quy định về kế toán hiện hành.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

