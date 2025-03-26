Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viwaseen Tower Tố Hữu, 48 P. Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán.

Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hóa đơn điện tử.

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán viên/kế toán trưởng.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word); biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast…).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Cam kết thực tập tối thiểu [số tháng] tháng.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2M + Phụ cấp

Được đào tạo bài bản bởi các Mentor

Có cơ hội phát triển lớn cùng với lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tiếp cận với các nền tảng công nghệ mới

Hỗ trợ dấu thực tập

Thời gian Thực tập 2- 3 tháng, sau đó sẽ được review lên thử việc và chính thức.

2- 3 tháng

Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày lễ, sinh nhật CBNV, sinh nhật Công ty,...

Ăn trưa tại công ty, tham gia Happy Morning, Party hàng tháng...

Đóng BHXH, BHYT và đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, nghỉ phép 12 ngày/năm khi lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc

