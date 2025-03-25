Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán (thu tiền khách hàng) vào hệ thống theo yêu cầu và thực hiện đối trừ công nợ dưới sự hướng dẫn của KTTH
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh (hạch toán mua hàng/ dịch vụ,..).
In phiếu kế toán, hóa đơn điện tử và kẹp chứng từ theo quy định và hướng dẫn của ktt
Hỗ trợ phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
Công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
