Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán (thu tiền khách hàng) vào hệ thống theo yêu cầu và thực hiện đối trừ công nợ dưới sự hướng dẫn của KTTH

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh (hạch toán mua hàng/ dịch vụ,..).

In phiếu kế toán, hóa đơn điện tử và kẹp chứng từ theo quy định và hướng dẫn của ktt

Hỗ trợ phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.

Công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.