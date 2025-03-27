Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách công tác hành chính tại Công ty
Hỗ trợ công việc kế toán hàng ngày
Kiểm tra và xử lý các hóa đơn, chứng từ kế toán.
Lưu trữ tài liệu, chứng từ theo quy định của công ty.
Tham gia vào quy trình đóng sổ kế toán cuối tháng và cuối năm.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối của các Trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Định hướng lâu dài mong muốn gắn bó với công việc Kế toán / Kiểm toán
Sử dụng tốt phần mềm văn phòng (Excel, Word,...)
Trung thực, tỉ mỉ, ham học hỏi
Ưu tiên có thể làm full-time
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu thực tập, dấu xác nhận tại công ty.
Có lương hỗ trợ thực tập
Môi trường làm việc hòa đồng, trẻ trung, linh hoạt.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ ngành tuyển dụng.
Được tham gia teambuilding và các buổi liên hoan, du lịch cùng phòng Nhân sự, công ty,..
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng
Ưu tiên ứng viên có thể làm fulltime
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
