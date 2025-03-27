Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công tác hành chính tại Công ty

Hỗ trợ công việc kế toán hàng ngày

Kiểm tra và xử lý các hóa đơn, chứng từ kế toán.

Lưu trữ tài liệu, chứng từ theo quy định của công ty.

Tham gia vào quy trình đóng sổ kế toán cuối tháng và cuối năm.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối của các Trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Định hướng lâu dài mong muốn gắn bó với công việc Kế toán / Kiểm toán

Sử dụng tốt phần mềm văn phòng (Excel, Word,...)

Trung thực, tỉ mỉ, ham học hỏi

Ưu tiên có thể làm full-time

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu thực tập, dấu xác nhận tại công ty.

Có lương hỗ trợ thực tập

Môi trường làm việc hòa đồng, trẻ trung, linh hoạt.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ ngành tuyển dụng.

Được tham gia teambuilding và các buổi liên hoan, du lịch cùng phòng Nhân sự, công ty,..

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng

Ưu tiên ứng viên có thể làm fulltime

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.